Andrey Korobtsov: quando la scultura è una vocazione

Andrey Korobtsov è un giovane scultore kazako che vive e lavora a Mosca. Ha solo 29 e ha già creato pezzi d’arte che emozionano e conquistano. L’ho conosciuto a un ballo viennese a Mosca e ho subito pensato che dovevo parlarne ai miei lettori.

Raccontami di te. Innanzitutto: c«Sono nato in Kazakistan, a Dzhezkagan. Poi, nel 1994, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, tutta la famiglia si è trasferita nella oblast’ di Belgorod, in una città chiamata Gubkin. Come hai scelto il tuo percorso? «A dire il vero l’ho capito molto tardi. Sono estremamente grato ai miei genitori per avermi incoraggiato. Da piccolo, già a tre anni, amavo giocare con la plastilina. Poi sono andato a una scuola d’arte: i miei insegnanti mi facevano un sacco di complimenti, mi dicevano che il mio lavoro era meglio del loro. Ma anche allora non avevo una vera e propria vocazione verso la scultura, mi piaceva e basta. Alla fine degli anni del college, nella mia decisione è stata fondamentale la matematica: era la materia che odiavo di più e non sapevo come passare quell’esame. Così ho scelto l’Accademia Glazunov perché qui non c’era l’esame di matematica. Ho terminato gli studi nel 2011 e ora sono un artista indipendente».

«La mia storia d'amore con il balletto è dovuta a mia moglie Evgenia Obraztsova (lei è una ballerina). Ci siamo conosciuti attraverso una mia scultura: Evgeniy Rodionov, un giovane uomo giustiziato per il suo rifiuto di togliersi la croce durante la guerra cecena. La famiglia di Evgenia lo considera un santo e voleva vederla. Quella stessa sera ho assistito il mio primo balletto. Poi mi ha invitato a vedere lo Schiaccianoci»«Assolutamente.



<p> “>

Che cosa è questo incredibile lavoro?

«Si ispira a Evgenia. Ha ballato un balletto di Balanchine chiamata ‘Gioielli’, che ha tre atti. Il 1 ° si chiama ‘Smeraldi’ e simboleggia Parigi. Tutto il lavoro di smeraldi e argento è stato fatto da un orafo»Quanto tempo ci vuole per realizzare una scultura?

«Dipende: dalle due settimane a un anno e mezzo»«Mi piacerebbe realizzare un monumento per Lubyanka (una famosa strada di Mosca)».

C’è un personaggio che vorresti trasformare in scultura?

«Ho sempre voluto realizzare un monumento dello zar russo Ivan III e ho partecipato a un concorso per realizzarlo: lo consegnerò la prossima settimana, un sogno che diventa realtà».

Photo: Dmitry Penkov & Olga Mordach

Anastassia Khozissova