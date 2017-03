Borse per la primavera/ estate 2017: protagoniste le clutch

Sembra di sentirne il suono quando si chiude: clutch. Ovvero quella borsa piccola (che si chiude scattando), elegante e preziosa e che contiene giusto lo stretto necessario.

Chic e mondana per vocazione, la clutch riesce a dare al look un twist sempre un po’ speciale. Formato mini per i modelli più nuovi di stagione che sono un’esplosione di colori e fantasie. Alcune, così piccole e preziose, si sfoggiano come gioielli, altre sembrano fumetti o bustine scintillanti. Sempre originali, eleganti e, perché no, un po’ sbarazzine.

Protagonista di red carpet, adesso la clutch arriva in città e diventa casual o addirittura sportiva, perfetta per essere sfoggiata con ogni look. Stampata, decorata o full color c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per trovare quella giusta tra ricami, fantasie, materiali sfogliate la nostra gallery.

Dal crepuscolo in poi la clutch sarà la vostra preziosissima alleata di stile.