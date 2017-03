Serie animate e classici Disney degli anni Novanta: quanto ne sai?

Se hai vissuto quel decennio come noi, non ti sarai certo dimenticata del sarcasmo urticante dell’adolescente Daria e delle goccioline da figuraccia di Sailor Moon, della saggezza di Mrs. Bric e del romanticismo di John Smith. Qui, comunque, un ripasso in 20 battute cult: da sfoggiare con i cultori della materia