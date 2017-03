Segnate in agenda il 17 Marzo.

Sì, perché la World Association of Sleep Medicine ha istituito proprio in questa data la Giornata Mondiale del Sonno. E noi, che crediamo fortemente che dormire almeno otto ore per notte sia la base per stare bene e in forma, ci uniamo alle celebrazioni con questa gallery da “sognatrici”. Troverete lenzuola (funny) da principessa, sottovesti e homewear speciali, un libro di meditazione e tanti complementi d’arredo very stylish.

Buon riposo di bellezza!