Borse P/E 2017: vincono le fantasie

Disegni floreali, grafismi astratti o fantasie effetto maiolica per tracolle, bauletti, handbag o shopper: le protagoniste di questa stagione sono senza dubbio le borse stampate.

Colorate, grintose, allegre, danno un twist nuovo ai look di primavera (soprattutto quelli più basici). Attenzione però, con una borsa così gli altri accessori devono essere fullcolor o minimal.











































Come si portano? Via libera all’abbinamento denim + bianco + fantasy bag per un day wear easy e chic. Scegliete i modelli misura XL per il giorno, mentre le piccole tracolle sono perfette per la sera.

Non perdetevi lo Speciale Accessori P/E 2017 sul numero di marzo di Glamour, da pag. 355 tutte le borse imperdibili di questa stagione (fantasy, ma non solo).