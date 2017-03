Tendenze primavera 2017: è il momento degli abiti stampati

Massima libertà di stampa. Che sia piccola o grande, super colorata o bicolor, soft o strong, l’importante è indossare un abito in tessuto imprimé.

Perfette per il giorno e per la sera, le nuove fantasie sono la tendenza più glam di stagione. Dalle passerelle irrompono in città e arrivano dirette su mini dress e abiti alla caviglia, scamiciati, chemisier e kimono.

Non perdetevi la tendenza sul numero di marzo di Glamour a pag. 294 nel servizio di moda Caleidoscopio: lì trovate tutti i disegni Made in Italy.