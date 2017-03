Tendenze Primavera/Estate 2017: lo shopping giallo mimosa

Non solo mimose per la prossima festa della donna, anche la moda si tinge della nuance più brillante. Che sia shocking o soft, effetto evidenziatore o pastello, il giallo è il colore protagonista della prossima stagione: eclettico, vivace e molto glam. Ci conquisterà senza incertezze. Diamo il via alle tendenze più hot!