Tendenze di primavera: è il momento del lampone

Brillante, femminile, seducente, eccentrica quanto basta: la nuance che ci conquisterà questa primavera estate è quella sfumatura che spazia dal rosa e arriva fino al rosso.

Via il nero invernale è arrivato il momento di sfoggiare un abito color lampone, ciliegia o fragola, senza esitazioni. Illumina l’incarnato, mette di buon umore e vi donerà un aspetto grintoso e romantico al tempo stesso.

Come si porta? Se scegliete un abito gli accessori devono essere neutri o ton sur ton, se optate per un paio di sandali (décolletée o ballerine) l’abbinamento perfetto è con denim + bianco. Via libera anche a piccoli pezzi, come un top, una gonna a ruota, un bracciale scintillante, senza dimenticare il lipstick che da solo può fare la differenza anche nel look più basic.

Scoprite la tendenza Pink Glam anche sul numero di marzo a pag. 324 nel servizio di moda scattato dal fotografo Christian Oita e trovate il vostro key piece in questa gallery.