Tendenza accessori P/E 2017: Scarpe Stringate

Quanto ne sai dei Novanta?

Erano gli anni di Twin Peaks e dei Take That. Del grunge e del fast fashion. Se anche tu, come Glamour, li hai vissuti, ti divertirai a ripercorrerli con il nostro quiz. E se ti prende un un po’ di nostalgia, poco male: i Nineties sono più vivi che mai. Leggere il nuovo numero a pag. 237 per scoprire come questi tempi lontani sono ancora presenti