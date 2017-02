Tendenza primavera estate 2017: è di moda il flamenco

Il trend ve l’abbiamo raccontato nel servizio di Glamour febbraio a pag. 135 e in questa gallery troverete tutto il meglio per un look a tutta sensualità.

Non c’è dubbio: la moda si muove al ritmo di flamenco: per sfoderare la femminilità, per dare una sferzata di grinta al guardaroba, fatevi ispirare dal ballo più carismatico che c’è.

Non occorre saper ballare, basta catturare qualche dettaglio e osare un po’ con il look.

Cosa vi serve? Ruches, volants, balze e pois, un tocco di rosso passione, delle frange e qualche rosa.

Non tutto insieme, quindi se scegliete la tuta o l’abito svolazzante, gli accessori saranno minimal, se invece optate per la gonna a balze il top deve essere basic.

E se non vi sentite pronte per il total look allora puntate sugli accessori: una borsa con le frange, un paio di orecchini ondeggianti o sandali rossi che piacerebbero a Carmen Miranda, senza dimenticare il make-up: il rossetto rosso fuoco sarà il vostro alleato di seduzione.