Sneakers mania: tutte le novità più glam e femminili

È il momento di Rocío Muñoz Morales: a teatro, in tv e su Glamour di Febbraio

Ha appena esordito nella pièce "Certe notti", che racconta l'irrompere del terremoto nella vita di cinque universitari. Recita accanto a Fedez (sì, proprio quel Fedez) nella quarta stagione della serie Rai "Un passo dal cielo". E per noi posa in versione supersexy, solo dopo aver giurato che il suo compagno Raoul Bova non è geloso. E nemmeno lei di lui