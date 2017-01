Una fashion girl a tutto tondo, fotografa e star dei social media. Scoperta da un talent scout a Oslo, la sua città natale, ha mosso i primi passi come modella per poi aprire un blog e lavorare come stylist. Fotografatissima alle sfilate, è diventata una vera e propria star dello street style. Hanneli non sbaglia un look, vediamo i più belli nella gallery che abbiamo preparato per voi.