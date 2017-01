Tendenze Primavera/Estate 2017: è giallo mania

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



























E va bene, è ancora inverno e le temperature sono sotto (o appena sopra) lo zero, ma perché non riscaldare un po’ l’atmosfera con i colori più hot della moda della primavera estate 2017?

Dalle passerelle è in arrivo un’onda giallo sole che va dritta in città. Preparatevi a sfoggiare la nuance più energica e dirompente 24 ore su 24. Se vi piace osare, puntate sul total look oppure, per iniziare, partite da un accessorio: borse, sneakers o sandali e perché no, un dettaglio del make up.

Che siate romantiche o sportive, il giallo dà una sferzata di positività e di allegria anche al look più classico. Via libera quindi a minidress grintosi e abiti da Cenerentola 3.0, trench e giacche di ispirazione Eighties, ma anche a jumpsuit e completi effetto gym.

L’importante è brillare: it’s yellow time!