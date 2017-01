I look più belli di Arizona Muse

Quando ha firmato il suo primo contratto con un’agenzia di modelle a Santa Fe, in California, aveva lunghi capelli biondi e una bellezza acqua e sapone. Qualche anno dopo, la svolta: taglia la lunga chioma per sfoggiare un caschetto castano. Il suo successo è immediato: i magazine più prestigiosi se la contendono e diventa testimonial per numerosi designer. Ora è il nuovo volto del brand di scarpe Aquazzura, che ne ha fatto la sua ambasciatrice. Vediamo insieme tutti i migliori look di Arizona sul redcarpet.