Sopracciglia nature , labbra incolore e un filo di mascara. E’ il Normcore che detta moda e il nostro “io” esplode. Il look meno ricercato, quello casual e poco curato, quello che utilizzeresti per andare alla posta o a fare la spesa continua a spopolare. Le dive di Hollywood lo hanno osannato e a noi piace. Grazie al normcore stiamo riscoprendo la nostra bellezza, quella acqua e sapone, senza troppi stratagemmi. Giochiamo a carte scoperte con il make up. I nostri piccoli difetti diventano punti di forza da valorizzare. Il fondotinta c’è, il burrocacao anche e non manca il rimmel, che rende lo sguardo vivo. Chiome in libertà o code morbide, chignon messy, trecce o cappellini di lana. Il look è minimal e segue la frenesia delle nostre giornate. Suona la sveglia e indossiamo la prima cosa che capita, uno sguardo allo specchio e siamo pronte. Jeans strappati o pantaloni morbidi, tee oversize e caldi cardigan che coprono dal freddo, ma con stile. E’ un inno al comfort, una tendenza unisex che mette d’accordo tutti. Il look è asettico e casual, il fisico non ha forme in evidenza. Camminiamo per la strada senza voler catturare gli sguardi, ma la verità è che riscuotiamo l’effetto contrario, perchè il Normcore intriga, seduce e si lascia ammirare. Il look è normal e la personalità di ognuna di noi esplode! Avete già ceduto a questo fashion trend? Mettetelo alla prova e non vi deluderà!

Continua a seguirmi su Impossibile Fermare i Battiti…Tanti beauty e fashion tips ti aspettano!!!