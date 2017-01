Tendenza piumini: tutti i modelli per un inverno glam

È il momento giusto per sfoggiare un capo versatile e caldissimo: il caro, vecchio piumino. Questa stagione c’è solo l’imbarazzo della scelta: corto o lungo, semplice o decorato, da giorno e da sera. Sempre imbottito, trapuntato, tecnico, in versione bomber, parka e perfino couture in materiali preziosissimi. Scegliete il modello che fa per voi.