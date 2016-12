Scopri come diventare una Fashion Broker in poche mosse

Ogni volta la stessa storia: compriamo un capo o un accessorio pensando che si tratti dell'acquisto investimento della vita. Ma poi, lo è per davvero? Quanto vale il nostro guardaroba? Qui le regole base per svuotare l'armadio vendendo i pezzi giusti in maniera intelligente. Obiettivo: riempirlo di nuovo senza troppi sensi di colpa