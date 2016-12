Regali last minute

Siete ancora a mani vuote? Niente panico da regali di Natale: qui troverete tante idee dell’ultimo minuto da mettere sotto l’albero. Grandi o piccoli non importa, l’importante è spacchettare qualcosa. Ce n’è per tutti i gusti, dai classici beauty (i preferiti delle donne) ai giochi tradizionali o ultra-moderni (che piacciono a grandi e piccini). Qualcosa di tecnologico che semplifica la vita, ma anche etichette e tag per non perdere le cose care. Merry shopping a tutti!