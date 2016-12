Regali solidali 2016: tante idee per un Natale dal cuore d’oro

Lo spirito del Natale, l’amore e la gioia di aiutare e fare felici le persone, non solo quelle che ci stanno vicino. La parola d’ordine è solidarietà e qui troverete tantissimi progetti e iniziative per rendere queste feste davvero uniche. Dai cesti gourmet ai semi per coltivare l’orto, dalle scatole “magiche” alle felpe firmate dagli stilisti più glam fino ai kit per un parto sicuro e ai vaccini per i bimbi dell’Africa. Sfogliate la gallery per scoprire come fare del bene

E se siete a Milano segnatevi l’appuntamento di domani, 15 dicembre, con il Privalia Xmas Market.

Dove? A Palazzo Giureconsulti – Piazza dei Mercanti 2 – dalle ore 10:00 alle ore 20:00 per un’intera giornata di shopping solidale. L’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto all’UNICEF.

#Privalia4Unicef