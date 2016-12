Leopardo, ghepardo, giaguaro, zebra: su abiti, cappottini, accessori. L’animalier è un classico per chi vuole un tocco wild anche in città. Da Barbra Streisand che sfoggiava paltò a macchie negli anni 60, fino al cappello sfoggiato da Audrey Hepburn e firmato Givenchy: sono tantissime le icone fashion innamorate delle stampe rubate agli abitanti della giungla e della savana.

Perché “animalier is the new black”. Scoprite i pezzi chiave da regalarvi (o farvi regalare) a Natale.