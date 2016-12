La sua carriera da top model di successo, il rapporto con la sorella Gigi e la mamma Yolanda Foster, la relazione con Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, e anche il suo passato da punk kid di Malibu: tutto questo (e molto di più) Bella ce l’ha raccontato nell’intervista esclusiva a pagina 158 di Glamour di Dicembre. Il suo look eclettico e sempre sexy invece non ha bisogno di presentazioni ed è ormai un vero e proprio trademark. Vediamo tutti i suoi outfit più belli nella gallery qui sotto.