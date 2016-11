Lo stile sailor non tramonta mai. Se d’estate il classico look navy prevede righe su righe, d’inverno punta tutto sul pezzo chiave: il peacoat, la giacca da marinaio in lana rivisitata in chiave ultraglamour con maxi bottoni dorati e stemmi reali.

Se vi piace questo stile, eccovi una gallery ricca di idee tutte da copiare. A partire dal cappello effetto “Popeye” di Prada. E andate a pagina 64 di Glamour dicembre-gennaio, ora in edicola.