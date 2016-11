Kristina Bazan: il mio look antifreddo

Cosa indossa una influencer da milioni di followers nelle fredde giornate d’inverno?

«Il montone folk con decori floreali e la borsa rosso scarlatto punteggiano di colore questo look adatto ai giorni più freddi». Spiega così la sua scelta di stile della settimana Kristina Bazan, star del web grazie al blog kayture.com e fashion icon paparazzatissima.

Qui trovate il look scelto per il Fashion Diary che sta realizzando in collaborazione con TheLuxer.com che noi di Glamour pubblichiamo in esclusiva.

L’ecommerce l’ha infatti ingaggiata come guest stylist per sfoggiare, mixare e remixare i pezzi chiave in vendita sull’ecommerce. Questa volta Kristina ci mostra un look casual ma impeccabile

e cool. Perché bastano pochi key-pieces con una marcia in più per essere super glamour, anche nelle giornate sottozero. Il viaggio di stile continua…