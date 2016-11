Cuissardes: tutti i modelli dell’inverno

Abbandonate i vostri pregiudizi e stereotipi, e fate spazio a un nuovo concetto di cuissardes, ovvero lo stivale alto fin sopra il ginocchio.

Senza dubbio rimane una calzatura sensuale di un certo impatto visivo, ma questa stagione diventa mainstream: è per tutte, non solo per la solita femme fatale.

I cuissardes li indossano le donne sicure di sé che vogliono sfoggiare tacchi alti e gambali esagerati, ma anche le più stilose che li scelgono in pelle o in camoscio sempre senza tacco. Per un effetto Glam Settanta.