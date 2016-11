Jeans e total denim: copia il look delle influencer

Jeans, jeans e ancora jeans. Un’ossessione che non accenna battute d’arresto, e che conquista influencer, millennials e tutte noi di stagione in stagione.

Se le celebrity non si lasciano sfuggire i modelli deluxe, ultradecorati e costosissimi, i brand da parte loro continuano a lanciare collaborazioni, capsule collection, a rieditare vecchi capi iconici regalandogli un twist più contemporaneo.

Se volete essere in pieno trend scegliete un modello a zampa effetto Seventies, puntate su modelli con la gamba svasata con profili rigorosamente tagliati a vivo (bastano un paio di forbici per il fai date), fit “mummy” con la vita alta e la gamba stretta. Vince ancora il caro, vecchio Levi’s 501 anni Novanta, e torna alla grande il giubbotto “Trucker” anni ottanta super rock con l’interno rivestito in pelo (anche nella nuovissima versione extralong).

Le influencer hanno sfoggiato denim in tutte le salse: dalla salopette alla camicia, dall’overdress al blazer indigo. Scoprite nella nostra gallery come portarli e cosa comprare. Vi mostriamo gli street style più cool e le ultime novità per il vostro shopping (incluso il make up e i profumi blu-inspired).

Gallery a cura di Fabrizia Grassi. Ha collaborato Alice Abbiadati.