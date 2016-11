Borse di serie (tv)

In principio fu Sex and the City a fare delle borse le coprotagoniste: dalla preziosa Cupcake Bag di Judith Leiber alla grintosa Louis Vuitton Richard Prince Monogram Motard Firebird, dalla scintillante Tour Eiffel Bag di Timmy Woods alla mitica Baguette di Fendi, giusto per citare alcuni modelli memorabili. Dopo, più le serie tv diventavano di moda, più la moda degli accessori si prendeva la scena. Fino a oggi, per cui sembra valere la regola: ogni personaggio femminile che si rispetti deve sfoggiare la sua handbag-feticcio. Così, ci siamo divertite a passare in rassegna le interpreti delle fiction di culto e le loro tracolle o shopper. Le trovate qui e nella gallery sotto.

1.

TITOLO Hart of Dixie.

STAGIONI Quattro, già trasmesse e ritrasmesse.

LA PROTAGONISTA Zoe Hart, interpretata da Rachel Bilson (per sempre la Summer di The O.C.). È una dottoressa tutta complicazioni, shorts e tacchi iperdondolanti: non proprio un outfit adatto per esercitare in una località dispersa dell’Alabama, Bluebell (non cercatela su Google Maps). Però, indubbiamente, questo suo look in bilico tra il glamour e il rock risulta essere il più efficace per conquistare Wade-addominali-a-tartaruga-Kinsella, il cui credo si chiama birra e la religione è il bar Rammer Jammer. Non pare vero, eppure i due insieme sanno fare scintille, oh sì.

LA CO-PROTAGONISTA Ad accompagnare Zoe c’è spesso lei, la Giant 12 City Oro di Balenciaga color arancione fiamma. Iconica, grintosa, volutamente e decisamente lontana dalla classica doctor bag che ci si aspetta da un medico, è perfetta per la peperina Hart, che preferisce portarla a mano. Quando ha voglia di una borsa dalle dimensioni più contenute, si diverte ad alternare la Red Bow Flap di Valentino e la Flap Bag di Chanel, una piccola Rockstud di Valentino e la Medium Paraty Bag di Chloe. Buon gustaia!

LA CITAZIONE CON STILE «Hai deciso di vestirti come un cupcake umano… È una cosa adorabile!». [Wade Kinsella].

2.

TITOLO Scandal.

STAGIONI Cinque. La sesta arriva nel 2017: negli Stati Uniti, sul canale ABC, a partire dal 19 gennaio. A seguire, in Italia.

LA PROTAGONISTA Poche storie, Olivia Pope (Kerry Washington) si conferma tra le eroine più toste del piccolo schermo. Avvocato e crisis manager, cintura nera di problem solving, burattinaia della Casa Bianca (ah, come farebbe comodo a Donald Trump!), grande amore del capo degli Stati Uniti d’America. Tradotto: forte, decisa, tutta d’un pezzo e incredibilmente sexy. Per dirla alla Shonda Rhimes – ovvero il genio che ha inventato “Liv” e soci -: “Gladiator in Suit”, cioè chi non si arrende. Continua così, Miss Pope!

LA CO-PROTAGONISTA La Prada Galleria in pelle Saffiano, a cui Olivia è più fedele che a Mr. President Fitzgerald Thomas Grant III (Tony Goldwyn). A essere precisi, sembra avere una collezione infinita di modelli della maison italiana, sempre in colori sobri, neutri (dal bianco optical al grigio perla, senza dimenticare il classico nero lucido), che abbina quasi ossessivamente ai paletot sartoriali, ai blazer superfitted e ai tailleur power dressing. Del resto, sono borse – status symbol, perfette per questa donna in carriera.

LA CITAZIONE CON STILE «La normalità è sopravvalutata» [Olivia Pope].

3.

TITOLO House of Cards.

STAGIONI Quattro. La quinta è attesa per l’inizio dell’anno prossimo, in esclusiva su Sky Atlantic.

LA PROTAGONISTA La signora Claire Underwood, i cui panni – griffatissimi – sono vestiti dalla divina Robin Wright. Gli autori della serie la descrivono così: «Una grande donna con le mani sporche di sangue, dietro a un grande uomo». È first lady e first stronza. Lobbista inside, traditrice quando le va, fredda come un ghiacciolo all’anice. Gli scrupoli non le appartengono, il moralismo neppure. Scomporsi? Mai e poi mai. Rispettare le regole? Anche no! Passare sopra il cadavere di chiunque? Certo che sì. Eppure, ci piace da morire. E già la immaginiamo nello Studio Ovale a dirigere l’America al posto del marito Frank: Go, Claire, goo! Se lui è il raffinato cattivo per cui il fine giustifica sempre i mezzi, lei è un modello da studiare ad Harvard, come Chiara Ferragni. Oltretutto, ha un taglio di capelli che non si può non desiderare.

LA CO-PROTAGONISTA La it-bag all’altezza di una con un piglio così? Le Sac du Jour di Saint Laurent: nessun logo in evidenza, ma riconoscibilissima. È l’alternativa deluxe alla borsa da lavoro. E si abbina da Dio ai tailleur aderenti, sagomati, quasi essenziali e volutamente rigorosi. La first lady non disdegna nemmeno il modello Muse Large, sempre della casa di moda francese.

LA CITAZIONE CON STILE «Facciamolo soffrire» [Claire Underwood].

4.

TITOLO Le regole del delitto perfetto.

STAGIONI Due. La terza è già in onda negli Stati Uniti su ABC. Da noi parte il 29 novembre alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky).

LA PROTAGONISTA Prendete una brillante avvocata e docente di diritto penale presso una prestigiosa università. Datele un’intelligenza diabolica, competizione à gogo, l’ambiguità nel sangue e il carattere di una leader nata. Costruitele ad arte un passato molto difficile, in modo tale che sia un caterpillar con le fragilità al posto giusto. Lasciate che scopra il tradimento del marito e che occulti il cadavere, dopo l’uccisione a opera dei suoi cinque migliori studenti. Lasciate pure che resti coinvolta in altri di omicidi, segreti, bugie, incesti. Et voilà Annalise Keating/Viola Davis, uno dei personaggi più complessi delle fiction di culto di ultima generazione e con un bel record: è la prima donna di colore a vincere l’Emmy come migliore protagonista in una serie drammatica.

LA CO-PROTAGONISTA La Céline Micro Luggage, nera, con le sue inconfondibili nervature e la sua forma svasata. Impeccabilmente sobria, Annalise Keating la posa sulla cattedra o sul banco degli imputati come faceva Miranda Priestly/Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada. È l’accessorio con cui si regala un extra touch trendy.

LA CITAZIONE CON STILE «Non costruisci la storia facendo la simpatica» [Annalise Keating].

5.

TITOLO The Affair – Una relazione pericolosa.

STAGIONI Due. Al via la terza il 30 novembre su Sky Atlantic.

LA PROTAGONISTA Helen Solloway, affascinante moglie tradita. A interpretarla è Maura Tierney, per oltre dieci anni l’infermiera Abby Lockhart del medical drama E.R.. Per una strana legge del contrappasso televisivo, qui è proprio un’infermiera a portarle via il marito. Lei si dispera, si

infuria, si ubriaca e permette alla figlia maggiore di metterla su Tinder. Però, non c’è un’occasione una in cui perda la sua naturale classe, la sua bellezza matura, il suo essere sofisticata. Ricca di famiglia, ostenta ma con garbo. E ha gusto estetico da vendere (anche nella scelta degli uomini).

LA CO-PROTAGONISTA La Veneta Grande by Bottega Veneta, con intreccio morbido in nappa steel. Si tratta di un’interpretazione della classica borsa Hobo: la forma a bisaccia deluxe è bohémienne e al contempo elegante, adatta agli impegni di Helen e ai suoi look rigorosamente casual chic e senza mai troppi guizzi.

LA CITAZIONE CON STILE «Vedi? Questo è quello che succede quando non ci si scusa per 50 anni» [Helen Solloway].