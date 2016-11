Tendenza tuta: scegli quella giusta per te

Le passerelle parlano chiaro: non potremo più fare a meno della tuta intera.

Perfino Melania Trump ha sfoggiato una jumpsuit (così la chiamano in America) monospalla di seta bianca alla sua primo apparizione in veste ufficiale di first lady. A volte ritornano, insomma.

E conquistano stilisti e celebrities.

Perché? Punto primo: volete mettere la comodità di non dover scegliere l’abbinamento pantaloni+maglia e di aprire l’armadio e tirar fuori un pezzo solo? Certo, poi “svestirsi” non è proprio facilissimo, ma dipende dal tipo di tuta che sceglierete. Punto secondo: che sia skinny, con pantalone a zampa o scollata effetto peplo, farà sempre la sua figura.

Ecco una piccola guida alla ricerca della tuta giusta.

- Total skinny. Se hai un fisicaccio e vuoi mettere in risalto i fianchi e i glutei con grande nonchalance, allora sì. Altrimenti l’effetto salame insaccato è dietro l’angolo. Specie se poi opti per modelli in lurex spaziali come quelli che disegnavano Paco Rabanne e Pierre Cardin. Proprio quelle che solo un idolo glam rock come David Bowie sapeva sfoggiare con nonchalance.

- Con pantaloni cropped, meglio se in denim. Cappello a tesa larga, un coat fur colorato (burgundy+indigo è la combo perfetta), tracolla in pelle e beatles boots, magari in stampa pitone.

Per un casual look molto bohémienne.

- La più giusta per i party in arrivo è quella in velluto cut out. Elegantissima, con la gamba morbida e fluida, con una profonda scollatura a V davanti oppure con la schiena scoperta. Se hai le spalle strette, la scollatura all’americana sarà il tuo ingrediente segreto.

- La tuta-lingerie. In seta in nuance tenui, con inserti in pizzo a contrasto: è la più sexy. Sopra, al posto della vestaglia, metti un cappotto XXL o una pelliccia giga alla Margot Tenembaun.

- In pelle con zip, da biker anche se non hai la moto. Basta avere un paio di stivaletti stringati e un’anima da amazzone urbana. Sempre rock and roll.

- La salopette. Una declinazione ancora diversa della classica tuta, più sbarazzina e casual. Invece del classico denim, sceglietela in velluto a coste e portatela con un montgomery. Sotto: stivaletti con punta tonda. Per un effetto college Seventies.

- La versione da smoking. Un must have per le serate più scintillanti. Rigorosamente nera, con bande laterali in raso e revers. Portatela con tacchi a spillo, rossetto rosso, smokey eye e capelli impomatati. Da femme fatale alla Marlene Dietrich.

Gallery a cura di Fabrizia Grassi.