C’era una volta una studentessa della Bocconi con la passione della moda. E c’è ancora: solo che adesso è la fashion blogger più seguita al mondo, amata dai fotografi di street style, in grado di vantare collaborazioni con le griffe più prestigiose. In due parole, Chiara Ferragni.

Il suo stile è in continua evoluzione, i suoi look sempre impeccabili. Siete followers devote del suo blog The Blonde Salad? Allora sfogliate la gallery qui sotto per vedere gli outfit migliori di Chiara.