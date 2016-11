Slip-on mania: tutte le più glam da avere questo inverno

Comode come le sneakers (la suola in gomma regala qualche centimetro e permette di indossarle con tutti i climi), ma più femminili. Questa stagione la moda riscopre le pratiche slip-on (letteralmente dall’inglese “infilare” come il gesto che si fa quando si indossano) e le reinventa nelle versioni più insolite: via libera a decori, piume e cristalli, dettagli di pelliccia colorata e superfici metalliche, ma anche texture fantasiose e tessuti rubati alla sera come il satin.

Per le irriducibili dei look più sportivi c’è la versione grigio felpa o la stampa cartoon per chi vuole osare. L’idea più glam? Sfoggiatele al posto dei tacchi con abiti lunghi e gonne di tulle per un effetto contemporaneo.

