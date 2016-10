I look più belli di Blake Lively

Dici Blake Lively e ti vengono in mente i capelli biondissimi e le gambe da gazzella di Serena Van der Woodsen, protagonista di Gossip Girl, la serie tv che nel 2007 l’ha consacrata regina indiscussa del piccolo schermo. E che l’ha resa anche una vera e propria icona di stile grazie ai look impeccabili e agli abiti griffatissimi del suo alterego televisivo. Da allora Blake di strada ne ha fatta parecchia, ha recitato in blockbuster e film d’autore. Sempre mantenendo uno stile impeccabile, of course. Come ci riuscirà ? Cerchiamo di scoprirlo sfogliando la gallery qui sotto.