Accessori Must Have Autunno/ Inverno 2016/17: la pochette

Tu chiamale se vuoi: clutch, pochette, minibag o minaudière, l’importante è sfoggiarne almeno una questa stagione. E’ l’accessorio capace di fare la differenza. Rigide o soft, iperdecorate o minimal, con tracolla o a mano, sono indispensabili per un look da vera “fashion addicted”.

Le proporzioni sono sempre mini, è l’attitude che cambia: ci sono le clutch da sera, dorate o con cristalli, oppure le pochette daywear, in pelliccia o rettile e le minibag più eccentriche con frange o applicazioni. Sono perfette day e night e stanno bene, a tutte e con tutti i look: dai basici per il giorno, al cocktail dress, fino agli outfit più preziosi per la sera.

Basta una pochette per un tocco very cool. Sfogliate la nostra gallery e scegliete la vostra.