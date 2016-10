Pull e pantaloni in morbido cashmere, una sciarpa calda e soffice, stivali in shearling: ecco la wishlist dei capi da avere quest’inverno. Sfogliate la gallery che abbiamo preparato per voi con tutti i must have della stagione fredda. Volete vedere altre proposte? Allora non vi resta che andare a pagina 90 di Glamour di Novembre.