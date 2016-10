Attrice in erba (ancora bambina recitava in varie serie televisive), protagonista di film per la Disney, doppiatrice e cantante con un impressionante seguito sui social (su Instagram ha più followers di Kim Kardashian): a soli 25 anni Selena Gomez vanta una carriera da veterana dello show biz.

Infinite sono anche le passerelle in velluto rosso percorse da Selena: vediamo quali sono stati in assoluto i suoi best look.