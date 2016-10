Accessori d’autunno: è il momento dei clogs

Revival Seventies per il ritorno degli zoccoli (ormai sdoganati come clogs in versione british).

Sono l’alternativa più glam se non avete più voglia di indossare stivali e tronchetti. Ricordano i classici zoccoli olandesi con il plateau in legno, con l’aggiunta di borchie e un’attitude hippie-chic.

Questa stagione ci conquisteranno in versione deluxe, con interno in pelliccia, ricoperti in velluto o decorati con fantasie floreali. Come si portano? Stanno bene (quasi) con tutto: dai jeans ai pantaloni maschili, con un abito al ginocchio o la mini. L’idea in più? Sfoggiateli con gonna a ruota o pencil skirt per un insolito effetto bon ton. Sulla passerella di Moncler abbiamo visto quelli da “regina delle nevi”, nella nostra gallery troverete i modelli più cool, per scegliere quello più giusto per voi.