Barbara Palvin testimonial di Amazon Fashion: l’intervista

È una delle modelle più hot del momento, Barbara Palvin: ha 23 anni, ma era una ragazzina quando è stata scoperta da un model scout mentre passeggiava a Budapest, Ungheria. Nel 2014 è stata anche la principessa Antimaca in Hercules – Il guerriero, film con con Dwayne Johnson e Irina Shayk, altra bellissima. Super presenzialista a ogni red carpet che conti, a settembre ha aperto quello del Festival del Cinema esibendo un impalpabile vestito lungo costellato di fiori a bambù. Ora riappare come testimonial della campagna pubblicitaria e social di Amazon Fashion.

Ma com’è andata, esattamente?

«È stato molto divertente stare sul set londinese di Amazon a Shoreditch e il fotografo Cass Bird mi ha reso tutto estremamente semplice: anche se, lo ammetto, quando ho provato a fare breakdance ho riso come una matta».

Qual è il pezzo irrinunciabile della collezione AW16?

«Il mio preferito è un vestito grigio di felpa Champion perché lo puoi metetre in maniera casual ma anche elegante. E poi ho provato un paio di pantaloni rossi a costine di Paul and Joe che mi calzavano perfettamente e con gli ankle boots stavano da Dio».

Che cosa sognavi di diventare, da piccola?

«Un adulto brillante e ci sto lavorando sopra. Mi sarebbe piaciuto fare l’avvocato e, appena troverò il tempo, mi iscriverò all’università e studierò legge».

Che cos’è la bellezza, per te?

«Fiducia in me stessa. Insomma, essere naturali, ecco».

E l’eleganza?

«Fiducia, di nuovo».

Tre aggettivi per definirti.

«Estroversa, sciocchina, empatica».

Stai studiando da attrice?

«Continuerò a fare la modella ancora per qualche anno, e poi proverò anche a recitare»

Che cosa ti piace indossare a una serata di gala e/o sul red carpet?

«Qualcosa di speciale, mi piace vestirmi elegante quando posso. E sul red carpet mi sento sexy».

E, invece, nel tempo libero?

«Quando viaggio o non lavoro scelgo sempre vestiti comodi. Per esempio una felpa o un bel paio di jeans con un paio di sneaker cool».

Come definiresti il tuo stile?

«Casual chic».

Qual è il must have che non può mancare nel vostro guardaroba?

«Ogni donna ha bisogno di un buon paio di jeans, tacchi alti e una giacca cool».

Quanto tempo dedichi a tenerti in forma?

«Visto che ho una personal trainer pazzesca mi piace davvero allenarmi tutti i giorni. Io faccio cardio fitness e pesi e cerco di farli anche quando sono molto impegnata».

Qual è il tuo motto?

«Mai mollare: continua a sorridere e sii sempre te stessa».