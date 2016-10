Accessori con gli occhi: la tendenza Autunno Inverno 2016-17

Vi conquisteranno con un battito di ciglia: gli accessori con gli occhi sono i protagonisti di questa stagione fredda. Stravaganti e ironici, un po’ pop, non vi faranno passare inosservate. Scarpe, borse e gioielli guardano divertiti dalla vostra parte. Lasciatevi tentare quindi e sfoggiate accessori con occhi stampati, ricamati o applicati come patch. Insoliti e un po’ eccentrici, danno un twist da Alice in Wonderland e hanno quel fascino “artistico” che regalerà un po’ di mistero al vostro look.

Vediamoli da vicino nella gallery più ammiccante dell’inverno.

