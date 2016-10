Angelo di Victoria’s Secret, trendsetter e top model: Gigi Hadid è senza dubbio la più cool dell It Girl.

Il suo stile fuori dalle passerelle? Sporty con un tocco grunge. Non rinuncia a jeans strappati, shorts, maxi T-shirts. Sul red carpet invece si trasforma e opta per abiti in tessuti fluidi che valorizzano la silhouette e scollature profonde decisamente sexy.

Guardate la gallery che abbiamo preparato per voi e lasciatevi ispirare dai migliori look di Gigi.