Stivali da pioggia: tutti i modelli da avere questo A/I 2016

Un buon motivo per amare le giornate di pioggia? Poter sfoggiare i nuovissimi rain boots che questa stagione sono protagonisti di look ad alto tasso glam. C’è solo l’imbarazzo della scelta: dai classici al ginocchio, ai biker un po’ rock, dai nuovissimi alla caviglia fino cuissardes (prendete spunto dal servizio su Glamour di ottobre).

Per le irriducibili della femminilità tanti colori romantici come il rosa baby (danno una sferzata di buonumore nelle giornate grigie). In gomma o in pvc, impermeabili, ma soprattutto di super tendenza (non bisogna aspettare l’acquazzone per sfoggiarli). Scoprite nella gallery tutti i nuovi modelli

/