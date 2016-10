Gonne di tulle: le più belle dell’Autunno/Inverno 2016

/











































Oggetto del desiderio di bambine che hanno sogni da principessa, lo è anche per le “bambine un po’ più cresciute” che vogliono uno stile romantico e cool.

Non più soltanto per spose, ballerine o Carrie Badshaw: la gonna in tulle torna

(e tornerà) alla ribalta, ed è per tutte. Anche Mariagrazia Chiuri, neo designer di Dior, le ha rilanciate per la prossima primavera estate 2017 sulle passerelle parigine, sfoggiandole lunghe o corte, con una semplice T-shirt con slogan o un top bustier.

In poche parole non esitate, andrete sul sicuro: comprate una gonna in tulle adesso, la userete anche l’anno che verrà.

Funziona anche l’abito, purché sia smorzato con i pezzi giusti. Come portarla: sì alla camicia in denim, al lupetto, alla felpa basica e naturalmente alla classica T-shirt. Con sneakers o tronchetti. Smorzate sempre l’effetto sposina con capi causal.