Bentornate calze!

Collant, parigine, calzini. Che siano velate, coprenti, colorate effetto anni’ 70 (come quelle di Gucci o Vivienne Westwood), iperdecorate (Moschino, Blugirl, N.21), da boscaiola in lana spessa e a losanghe (vedi Prada). O addirittura “green” come quelle delle nuove divise del team Alitalia: l’importante è sfoggiare gambe coperte. Sarà che c’è un ritorno alla femminilità sempre più raffinata, una voglia di eleganza un po’ rétro che si ispira agli anni 50 (vedi la tendenza calzino alla caviglia e décolletée) e la necessità di sperimentare nuove tendenze. Sta di fatto che le calze citano l’essere chic senza tempo. Per esempio. Dive e principesse non sarebbero mai uscite senza collant (anche d’estate). Uno stile che grazie alla popolarità di Kate Middleton è tornato in auge. Anche calzettoni, parigine e autoreggenti, però, sorprendono. E si prestano a interpretazioni insolite di styling. Le classiche calze a rete, per esempio, tornano protagoniste in abbinamento con tweed e Principe di Galles mentre i calzettoni di lana stile brit si portano con gonne e mocassini (vedi Glamour di ottobre a pag. 280 e 308).

