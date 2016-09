/ -





















E finalmente è partita la Milano Fashion Week: da oggi fino al 26 settembre la città sarà invasa da modelle, designer, buyer, giornalisti e blogger. Un flusso di glamour che sta attraversando il centro storico con i suoi bar, i ristoranti e i club che la notte si accendono di vita.

Ok, ma quali sono i posti giusti dove fare incontri davvero speciali? Quelli dove vai e incappi in stylist e icone dello street syle? Personaggi famosi & celebrities? Ve lo diciamo noi.

Intanto, segnatevi questi nuovi posti. Il Canteen di via Archimede, risto messicano con tequila bar ad alto contenuto di coolness. C’è anche il Botanical Club dell’Isola che ha riscosso un tale successo da raddoppiare con la nuova location in via Tortona, proprio di fronte al Mudec. Sempre lì, ci si vede al Maidò, giapponese mignon che ricorda quello di Kiss Me Licia: qui trovate il famoso Okonomiyaki, una specie di frittata alla piastra street food tipica di Osaka.

Altri luogi della moda. Classici. Il Giacomo Bistrot e l’Arengario per aperitivo/cena con vista Duomo: è all’interno del museo del Novecento. Oppure ci sono: l’Armani Cafè; il Bulgari Hotel per colazione/happyhour; un caffè e shopping da 10 CORSO COMO.

Aperitivo super? Quello al bar della Rotonda della Besana, giusto il tempo per staccare dal tourbillon delle sfilate, e un cocktail sui tetti di Milano al Ceresio7. Altri due intramontabili? Si continua a bere assai bene al Martini Bar di dolce e Gabbana e, per ballare, tutti al Plastic di via Gargano, 15.

Non vi basta? Allora segnatevi sull’agenda i party che contano. Quelli dove vale davvero la pena imbucarsi. Poi fateci sapere com’è andata, ok?

21 settembre

Phillip Plein, dopo la sfilata, lancia mega party al CityLife Palace in piazza 6 febbraio: a partire dalle 22.30. Ospite speciale Fat Joe.

22 settembre

Hogan festeggia al Teatro Vetra, in piazza Vetra 7, dalle 20 in avanti: DJFerrz2, Apple Jacks, Anfisa Letyago sono i maestri di cerimonia.

23 settembre

Natasha Slater, la pierre più lanciata delle notti milanesi, invita all’ NS Milan Fashion Week Party alla King Room, in via Melchorre Gioia 35: dalle 23, musica di Kornel Kovacs e Simone de Kunovich.

24 settembre

Attenzione, Gigi Hadid presenta TOMMYXGIGI, la linea che ha realizzato per Hilfiger: alle 18 al Tommy Hilfiger Store, piazza Oberdan 2 A.

Alla Permanente, invece, serata black-tie con cena placé per l’amfAr, la Fondazione per la Ricerca sull’Aids: canta Charli XCX e, tra gli invitati, potrebbero esserci Adrien Brody, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Irina Shayk.

26 settembre

Appassionate di celebrity watching? Sappiate che alla sfilata di KORADIOR “Melody of South China” che si terrà alle 17 presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale ci sarà anche la super modella australiana Miranda Kerr, madrina dell’evento.