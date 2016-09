Moda (ovviamente), luoghi cool e beauty tips: la New York Fashion Week secondo Erika Boldrin

Crocevia di mondi e culture diverse, la Grande Mela è un vero e proprio meltin’pot di stili e creatività. Proprio qui Desigual ha presentato la sua collezione Spring Summer 2016/17 ispirata a una global traveller curiosa, cosmopolita e tech-addicted. Uno show kaleidoscopico che rappresenta un viaggio attraverso luoghi e culture diverse, tra tessuti fluidi e impalpabili come il pizzo e la seta, salopette in denim, maxiabiti crochet e poi tye dye, paillettes ricamate, righe multicolor, stampe floreali e inserti gioiello. Special guest della sfilata la blogger milanese Erika Boldrin, autrice di www.myfreechoice.net che ci ha raccontato i suoi tips and tricks per sopravvivere al caos della maratona modaiola: da cosa non deve mancare nel beauty case da viaggio perfetto ai posti da non perdere nella città che non dorme mai.

Per combattere la disidratazione causata dall’aria riciclata in aereo uso uno spray a base di acqua termale Evian che lascia la pelle fresca e soffice. Fondamentale anche la maschera occhi defatigante: non ho una marca in particolare perchè mi piace cambiare, in genere prendo quelle a base di acido ialuronico che hanno un effetto immediato. Per pettinare i miei ricci senza rovinarli adoro il Tangle Tamer, è una spazzola piccola e compatta che districa i nodi in un attimo. Rimanendo sul tema, per mantenere morbidi i capelli applico le fiale Pantene, si sciacquano facilmente e idratano a fondo. Per il make up non posso vivere senza correttore, è essenziale per coprire velocemente le occhiaie e qualche arrossamento dell’ultimo minuto, mascara e lucidalabbra. Non dimentico mai di portare con me il gel di aloe: versatile e multiuso, è perfetto per idratare e lenire eventuali irritazioni.

I tips per apparire presentabili anche dopo un volo lungo

Prima di tutto vaporizzo sul viso l’Acqua di Bellezza di Caudalie, contiene un mix di oli essenziali di menta e rosmarino che rinfresca immediatamente e distende i tratti del viso dandogli un’aria immediatamente più riposata. Fondamentale il mascara: apre lo sguardo e fa subito apparire svegli. Immancabili anche lo spazzolino da denti e uno stick idratante per le labbra.

Un’esperienza unica da provare nella grande Mela

A New York c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta! L’ultima tendenza è andare al cinema sul rooftop dei palazzi dove al posto delle classiche poltroncine ci si accomoda su sdraio da spiaggia ed è possibile vedere un film sotto le stelle. Basta consultare il programma delle proiezioni rooftopfilms.com

Gli hotspot da non perdere

Regalarsi una nail art un po’ pazza da Valley NYC, un salone di bellezza dove fanno la miglior manicure della città (è fondamentale la prenotazione). Farsi fare un rossetto ‘su misura’ da Bite Beauty Lab: marchio di cosmesi naturale, produce rossetti, lucidalabbra e in generale prodotti per la cura delle labbra. Nella boutique di Prince Street è possibile diventare chimico per un giorno, mixare colori e materiali e realizzare un lipstick personalizzato che porterà il vostro nome.

Un beauty trick da sperimentare

Preferisco un makeup naturale ed è è difficile vedermi molto truccata ma mi piacerebbe osare facendomi la riga nera con eye-liner: allunga e apre l’occhio, regalando un vero e proprio effetto lifting! Ho trovato molto divertente il make up della sfilata Desigual con il trucco ispirato ai filtri di Snapchat.

Se anche voi come Erika siete affascinate dal mondo beauty guardate la gallery con le immagini di backstage della sfilata di Desigual tra unghie coloratissime o metallizzate, onde, boccoli e un make up ispirato ai filtri dell’ormai celebre App.

