Glamour ha compiuto 25 anni. Cronaca di un weekend speciale

1) Venerdì 17 marzo, ore 18.00: l’arrivo dei vip

Si aprono le danze allo Spazio Bergognone in zona Tortona a Milano. Una dopo l’altra si presentano le celebs, le guest star e i tanti amici del nostro giornale: da Marica Pellegrinelli Ramazzotti a Nadège Du Bospertus, da Caterina Balivo in dolce attesa accompagnata dal marito Guido Brera a Paola Iezzi a Ennio Capasa. Tutti entusiasti di festeggiare con Glamour e il suo direttore Cristina Lucchini. Per scoprire i volti degli ospiti, sfogliate la gallery qui.

2) Ore 19.00: la mostra

Ha inaugurato venerdì ed è rimasta aperta al pubblico tutto il weekend la temporary exhibition dedicata al meglio degli anni ’90, di cui Glamour, nato nel ’92, è figlio. Mode, fatti, volti, stili di allora attualissimi ancora oggi hanno animato una location total black e minimal chic allestita dallo Studio Silvestrin & Associati. Passeggiare tra spezzoni di film e concerti cult, spot iconici e sfilate indimenticabili, look e gadget immortali è stata l’occasione perfetta per rivivere il bello di quel decennio. Non è mancato l’impatto emotivo, con lacrimucce incluse. Per fortuna, i fazzoletti Tempo erano parte integrante della mostra! Tanti, fermandosi davanti ai maxi schermi, hanno esclamato commossi: “Ah, ti ricordi Beverly Hills 90210?”. Piuttosto che: “Non mi sono perso neanche un concerto dei Nirvana”. O ancora: “Nel ’97 avrò visto Titanic al cinema almeno dieci volte”. E persino: “Ma quanto era divina Linda Evangelista, tra le top era la mia preferita”.

3) Ore 19.30: il taglio della torta

A fare gli onori di casa non poteva che essere Cristina Lucchini accompagnata da Roberto Serafini, numero uno di Yves Saint Laurent Beauté, event supporter con Vogue Eyewear e Bijou Brigitte. Insieme hanno offerto agli ospiti una fetta della golosa 5-tier cake customizzata per l’occasione da Ernst Knam e un calice di bollicine Pommery. Sullo sfondo: stelle filanti scoppiettanti.

4) Ore 20.00: tutti in pista

Alla consolle, immancabile, il fashion dj più ambito ai party modaioli: Graziano della Nebbia che, con una playlist very nineties, ha fatto ballare proprio tutti. Nemmeno il primissimo direttore di Glamour, Grazia d’Annunzio, ha resistito alle note di Freedom! di George Michael, di Everything Changes dei Take That e di Never Ever delle All Saints.

5) Sabato 18 marzo, dalle 10.00 alle 20.00: le tre Wonder Rooms (più una)

Qualcuno ha avuto il privilegio di provarle prima, ma per il grande pubblico l’occasione è stata il fine settimana: la città si è messa in fila per partecipare con noi al gioco dal vivo più in voga del momento. Stiamo parlando del fenomeno delle Escape Rooms che Glamour ha adattato ai temi che conosce bene: moda, bellezza e costume. Il risultato, Fashion Machine, Beauty Network e Fun & Pleasure: tre Wonder Rooms da cui evadere in 30 minuti dopo aver risolto enigmi, tricks e indovinelli sugli anni ’90.

6) … la quarta Wonder Room: qui si viaggia

Per i più appassionati, c’è stata la possibilità di provare una Wonder Room un po’ speciale. Anziché una stanza vera e propria, la location era la Nuova Volkswagen up! con allestimento “beats”, main sponsor dell’evento insieme ad Alcantara. Lo scopo: trovare la chiave di accensione e partire per il road trip dei sogni. Tra cryptex da aprire e cruciverba da risolvere, gli indizi provenivano dai punti di forza della city car, primo tra tutti, l’app di smartphone integration Maps & More.

7) Domenica 19 marzo, dalle 10.00 alle 20.00: il bis del divertimento e un cocktail per dirsi “a presto”

Già, perché le celebrazioni per i 25 anni di Glamour non finiscono qui. L’evento è piaciuto così tanto (3 mila persone coinvolte, per intenderci) che non possiamo non replicare con nuove sorprese. Stay tuned per gli aggiornamenti, qui e sui social, con gli hashtag #glamour25 e #glamourwonderooms.

Video riprese e montaggio: Desirée Restuccia