Alla Ford Social Home si parla di shooting di moda con Glamour

Che cosa c’è davvero dietro uno shooting di moda? Da dove arriva l’ispirazione e come si sviluppa poi il servizio fotografico? La ricerca della location, dei modelli, la selezione degli abiti….

C’è tutto un mondo incredibile dietro le pagine che sfogliate. Ve lo abbiamo raccontato alla Ford Social Home di Milano, un nuovo spazio high tech e multimediale in via Gonzaga 7, durante un Talk con due ospiti speciali: Paola Bonazzi, Direttore Moda di Glamour, e il Fashion Editor Simone Guidarelli. Qui trovate il video della serata. Tra domande, segreti, scatti inediti mai andati in stampa e molto altro.

Ci vediamo al prossimo appuntamento con Glamour e Ford!