Appuntamento con Mr.Blahnik

… ha origini spagnole (è nato a Santa Cruz de la Palma, nelle Isole Canarie), ha vissuto a Ginevra, dove si è laureato in lettere e architettura, e a Parigi, dove ha studiato arte. Ma considera Londra la sua casa. Adora la tradizione inglese del thè delle cinque, ed è affascinato dalla Regina Elisabetta, The Queen.

Ma è anche molto legato all’Italia, trascorre ogni stagione un paio di settimane nelle fabbriche vicino a Milano per dare vita alle sue fantastiche collezioni. Amante della Sicilia, da quando era piccolo e sua mamma gli leggeva Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ammiratore del regista Luchino Visconti, spesso ripete quello che gli disse durante il loro primo incontro: “Senza tradizione non siamo nulla“.

Appassionato di giardinaggio, adora la natura, piante e fiori che spesso sbocciano sulle sue scarpe come decorazioni.

L’inizio della sua carriera? A New York nel 1971 quando mostrò il suo book di disegni a Diana Vreeland, storica direttrice Vogue USA, che restò colpita dalla sua visione e dal suo talento e gli disse: “Go makes shoes”. La storia poi la conosciamo tutti…

Se non l’avete ancora vista non perdetevi la mostra aperta fino al 9 aprile: Manolo Blahnik. The Art of Shoes, a cura di Cristina Carrillo de Albornoz, promossa da Comune di Milano, Cultura, Direzione Musei Storici, prodotta e organizzata da Arthemisia Group in collaborazione con Manolo Blahnìk. Cosa troverete? 6 sezioni, una selezione di 212 scarpe e di 80 disegni che coprono 45 anni di attività dello stilista. Imperdibile.