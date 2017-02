Il talk su fotografia e nuove tecnologie, ovvero #Untaggable PHOTO VOGUErs

Fotografia, nuove tecnologie e talento: questi sono gli argomenti trattati ieri a Palazzo Morando durante il talk #Untaggable PHOTO VOGUErs, organizzato da Vogue Italia e Audi Q2.

Ospite d’eccezione Alessia Glaviano, la photo editor di Vogue Italia e L’Uomo Vogue e 6 fotografi selezionati dalla redazione tra gli oltre 130mila che hanno caricato i loro lavori sulla piattaforma PhotoVogue.

I loro nomi? Alexandra von Fuerst, Dagmar Van Weeghel, Loreen Hinz, Scandebergs e Turkina Faso (nella gallery potete vedere i loro lavori).











Fil rouge della tavola rotonda? L’hashtag #Untaggable e il bisogno universale di eliminare le etichette a favore di una maggiore libertà di espressione fuori dagli schemi e dalle classificazioni standard.

Un aiuto a questo cambiamento sicuramente arriva dalla rete, il World Wide Web, che ha cambiato per sempre la nostra società e quindi, di conseguenza, anche il mondo dell’arte.

Uno dei risultati? La responsabilizzazione degli stessi artisti che, grazie a questa vetrina sul mondo, hanno la possibilità di diventare manager di loro stessi. Del resto il sito con il porftolio o l’account Instagram può essere tranquillamente considerato come una sorta di mostra (social) aperta a tutti.

Una grande occasione da cogliere.

E Vogue Italia, da sempre alla ricerca di nuovi talenti, non poteva non accettare la sfida “fotografica” creando una vetrina dove esporre le proprie abilità. In più, la possibilità di partecipare a mostre e iniziative a livello internazionale e di essere rappresentati dall’agenzia newyorkese Art+Commerce, una delle più prestigiose al mondo.

Uniche regole in questo mondo senza etichette? Seguire sempre la propria visione e il fattore “WOW”. Ovvero, quel bisogno di ricercare l’effetto sorpresa nella selezione delle immagini da postare online. Del resto sono proprio quelle la vetrina che serve per attirare visitatori, followers e non solo…