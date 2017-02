New York Fashion Week 2017: Desigual sfida la bufera e dà il via alle danze

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -























Le sfilate della New York Fashion Week a febbraio sono sempre un grandissimo punto interrogativo. Non sto parlando dei trend moda, a volte fin troppo scontati. Il punto è che una volta prenotato il volo, sarai sempre lì a chiederti se riuscirai ad atterrare o rimarrai bloccato da una tempesta di neve, se tornerai in tempo oppure vagherai in aereoporto come Tom Hanks in The Terminal.

È successo anche stavolta. Ci siamo beccati la fatidica winter storm e i suoi “forti disagi”.

Una nota di profonda stima e di accorata partecipazione va a tutte quelle fashioniste che sono riuscite a sfidare il ghiaccio con i tacchi senza rompersi l’osso del collo, a non farsi venire 40 di febbre con i loro abitini leggeri, scollati e senza collant né calzini. Siete delle eroine. E siete anche fuori di testa.

Nonostante il maltempo, ne abbiamo viste delle belle. Di sfilate, intendo. A partire da quella di Desigual, che ha aperto la fashion week sfidando la bufera. È riuscito a far arrivare in perfetto orario tutto il suo ricco parterre di ospiti: schierato in prima fila, c’era infatti un esercito di “riot girls”, donne grintose che non te le mandano a dire. Qualche nome? La splendida modella e attrice Elisa Sendaoui (nostra amata cover girl), l’attrice Berta Berta Vázquez, la modella Anna Cleveland, figlia della mitica Pat, Julia Cumming, vocalist rock che ha stregato Hedi Slimane, la bionda influencer Linda Tol e la mora Erika Boldrin, che già nel backstage ha presentato la nuova collezione al pubblico, che contemporaneamente votava live il Best Look.

Tutte erano con gli occhi puntati sugli abiti del prossimo autunno inverno 2018. In passerella, s’è vista una moda “extraordinaria”, proprio come la parola chiave usata dal brand per raccontare la collezione. L’ispirazione arriva dalle controculture underground degli anni ’60, ’70, ’80. Ed è proprio un omaggio alle “nasty woman” e alle musiciste che in quegli anni hanno lasciato il segno. Ecco la grinta dell’animalier da abbinare a fiori e tartan, una carrellata di capispalla come piumini, i chiodi in pelle da punk rocker e il bomber eighties. E ancora: le minigonne, gli abiti, i maglioncini tricot e capi di ispirazione militare.

Lo stile di Marianne Faithful incontra quello di Blondie, Siouxie Sioux si scambia i vestiti con Janis Joplin. Chiudete gli occhi e rimescolate tutto insieme. Il risultato non cambierà: quello pensato da Desigual è un look ribelle e rivoluzionario, che guarda alle icone del passato ma è perfetto per le Millennials 3.0.

Sarà un autunno-inverno bello caldo, intenso, grintosissimo e colorato a quanto pare. Si respira anche parecchia aria di post femminismo in passerella, non c’è dubbio.

Certe bufere, in fondo, non finiscono mai.