Altaroma: la moda del prossimo autunno/inverno 2017/18 tra avanguardia e tradizione

Sfilate, mostre, premiazioni e presentazioni. In una parola: Altaroma.

Siamo tornati nella capitale per l’appuntamento invernale con la creatività e la moda.

Quattro giorni appena terminati, un programma ricco e un’affascinante location, il Guido Reni District, ex caserma e nuovo headquarter di questa manifestazione dove si sono incontrati antichi saperi e talenti emergenti.

Tre sezioni: Fashion Hub, dedicato allo scouting; Atelier, sfilate di maison di couture, piccoli atelier e sartorie e In Town, per la promozione della moda sul territorio.

Per Fashion Hub i 7 finalisti della sezione accessori della scorsa edizione di “Who Is On Next?”, concorso in collaborazione con Vogue Italia, hanno presentato le loro collezioni invernali.

Sono andate in scena le borse preziose e funny di Azzurra Gronchi, le shoes ricamate di Akhal Tekè, le scarpe design di Damico Milano, le tracolle superfemminili di Ioanna Solea, i sandali deluxe di Lodovico Zordanazzo, le bag ricercate di Pugnetti Parma e i gioielli eccentrici di Schield.

Segnatevi i lori nomi, sono i designer di accessori da tenere sott’occhio.











































Per quanto riguarda le sfilate, numerosi i designer in calendario provenienti dalle precedenti edizioni “Who Is On Next?”. Dai vincitori della scorsa edizione Brognano e Miahatami, ai finalisti sempre del 2016 Edithmarcel, Melampo Milano e Parden’s. E poi Greta Boldini, finalista del 2013, Marianna Cimini, finalista nel 2014, e Morfosis, del 2008.

Guardate qui le sfilate, una vera anteprima della moda fall/winter 2016/2017.





















































Appuntamento immancabile al contemporary department store Coin Excelsior, dopo il successo delle scorse stagioni anche quest’anno torna l’evento a sostegno del talent scouting. Il tema di gennaio punta sulla sinergia tra il mondo dell’ activewear e quello della calzatura, promuovendo

No Ka’Oi, giovane brand di action couture ispirato al mondo dello yoga e Giannico, talentuoso designer di calzature che ha conquistato celebrities internazionali.















E poi la seconda edizione di “Portugal Fashion”, sfilata collettiva dei designer portoghesi Pé de Chumbo, Estelita Mendonça (Men’s collection) e Susana Bettencourt.



















E ancora non potevano mancare… le maison storiche di couture.

Da Renato Balestra, premiato proprio al termine della sfilata dalla sindaca Virginia Raggi con la medaglia del Natale di Roma 2016 coniata in occasione del sesantesimo anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, a Gattinoni passando per il più giovane Rani Zakhem.

Guardate questa gallery, sognando un red carpet…