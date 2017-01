I 15 film più attesi del 2017

Oggi è uscito La La Land, 14 nominations agli Oscar, record che condivide con Titanic (1997): ed è uno dei nostri preferiti come già abbiamo scritto qui. Perché è un musical scoppiettante, molto romantico e ti viene subito voglia di iscriverti a un corso di tip tap. Gli altri 14, i più attesi dell’anno, sono qui sotto. Enjoy!

































Arrival

Intanto c’è Amy Adams: e già questo. Diretta da Denis Villeneuve (lo stesso di Blade Runner 2049) accanto a Jeremy Renner cerca di aiutare gli scienziati a capire che hanno da dire agli Stati Uniti gli alieni. Sì, è un film di fantascienza ma il destino del mondo è nelle mani e, soprattutto, nella testa di una… linguista. La Amy di cui sopra che, a un certo punto, indossa anche la tuta da astronauta. E, as usual, è brava, bravissima.

La battaglia di Hacksaw Ridge (da febbraio)

Ultima fatica di Mel Gibson che, invecchiando, diventa sempre più arrabbiato/antipatico e battagliero, ma Hollywood ha deciso di perdonarlo (è il lizza per miglior film, regia, montaggio): questo è un film da uomini, di quelli ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, e racconta la storia di un soldato che, a un certo punto, si fa troppi problemi di coscienza. È la storia vera di un pacifista. Il ragazzo in questione è Andrew Garfield: l’ex storico e molto talentuoso di Emma Stone che ai Golden Globes applaudiva più forte di tutti. Ah, ha la nomination come miglior attore.

Manchester by the Sea (da febbraio)

Se non l’avete ancora notato, questa è l’occasione per vedere in azione Casey Affleck, fratello del più celebre Ben: ha gli occhi piuttosto azzurri e qui è un idraulico di Boston che ritorna al paesiello, la Manchester by the Sea del titolo (un villaggio di pescatori in Massachusetts), per occuparsi del nipotino adolescente che ha appena perso il padre, cioè suo fratello. Si gioca l’Oscar per migliore attore insieme a Garfield e recita accanto a una straordinaria Michelle Williams.

Barriere (da febbraio)

In inglese si dice Fences: sono le barriere che il protagonista ha trovato davanti a sé negli anni Cinquanta quando ha provato a entrare nella Major Ligue, il campionato americano di baseball, e ne è rimasto fuori perché nero. Ha la faccia di Denzel Washington, attore e regista del film, e candidato agli Oscar insieme alla di lui moglie nel film, la grandiosa Viola Davis (nomination per migliore attrice non protagonista), l’avvocato killer della serie tivù Le Regole del Delitto Perfetto.

Jackie (da febbraio)

L’Oscar per miglior attrice protagonista potrebbe andare a Emma Stone o a Natalie Portman che è la Jackie (Kennedy) del film di Pablo Larraín nei quattro giorni successivi all’omicidio a Dallas, Texas, del marito, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Era il 1963 e lei portava tailleur bouclé di tutti colori, cappellini e guanti coordinati. È a lei che si è ispirata Melania Trump quando ha scelto il vestito azzurro polvere nel giorno di insediamento alla Casa Bianca di The Donald. Già: altro stile, altra verve, altra storia.

Cinquanta sfumature di nero (9 febbraio)

Ok, non un film pazzesco ma esce nella settimana di San Valentino ed è il capitolo n° 2 della saga più venduta nella storia della letteratura (si fa per dire) erotica. Dakota Johnson e Jamie Dornan restano i protagonisti, cambia il regista che ora si chiama James Foley e, forse, anche le controfigure per le scene di sesso più hot.

Ballerina (da marzo)

Chi non ha sognato da piccola di fare la ballerina? Almeno una volta? Fate indossare un tutù rosa+un paio di scarpette glitter alle nipotine, portatele al cinema e scoprirete che è ancora così. Sì, è un film di animazione. Vi piacerà.

T2: Trainspotting (da marzo)

Com’è Ewan McGregor vent’anni dopo Trainspotting? Non male a giudicare dalle foto del secondo capitolo. Solo che, anziché dedicarsi a pasticche e droghe varie, ora si è buttato nel business dell’hardcore. Infatti T2 è la trasposizione cinematografica di Porno, il romanzo dello stesso autore, Irvine Welsh. Uguali i protagonisti e la regia, anche in questo caso del mitico Danny Boyle.

Il diritto di contare (da marzo)

Questa storia dimostra che studiare le tabelline serve davvero a qualcosa. Nel film infatti l’aritmetica diventa addirittura il grimaldello per entrare alla Nasa, diventare indispensabili, cambiare la propria vita. Succede a un team di matematiche donne e pure nere ed è esattamente quel che è accaduto nella vita vera a ragazze molto dotate. Nel cast Taraji P. Henson, Octavia Spencer (forse miglior attrice non protagonista), Janelle Monáe, Kevin Costner e Kirsten Dunst.

La bella e la bestia (da marzo)

Come vi pare l’ex Hermione Granger/Emma Watson nel ruolo di Belle? Sì, è cresciuta e ora è la protagonista della versione cinematografica del cartone Disney del 1991. Lei indossa il vestito giallo a cui siamo tutte abituate da un bel po’ e la Bestia è Dan Stevens (Downton Abbey). Compaiono anche Emma Thompson (Mrs Bric) e, ancora, Ewan McGregor (Lumière). Altra occasione per portare una domenica al cinema una decenne. Però spiegatele bene il significato della parola “romanticismo”.

Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar (4 maggio)

È la quinta volta che Johnny Depp si traveste da Jack Sparrow: come starà, esattamente? Vedere ancora i Pirati per capire meglio e non pensare troppo a come si è comportato con Vanessa Paradis: ce la fate? Dai, che questa volta c’è pure Javier Bardem, il fantasma Salazar.

Wonder Woman (da giugno)

Finalmente un film su una supereroina! La ragazza, l’israeliana Gal Gadot, è già stata Wonder Woman in Batman v Superman e, a questo punto, si meritava una pellicola dedicata. Diverso il costumino, che non è più a stelle e strisce come quello della serie tivù americana anni Settanta, ma si trasforma in una specie di corazza forgiata nel fuoco dalle amazzoni. Lei, infatti, è Diana, una di loro, vive in un’isola e, un bel giorno, decide di aiutare noi umani buoni a combattere la Prima Guerra Mondiale.

Valerian e la città dei mille pianeti (da luglio)

Sappiate subito che nel cast ci sono Rihanna e Cara Delevingne, ma anche Clive Owen ed Ethan Hawke (di nuovo, sarà il suo anno?). Il film è di Luc Besson e, quando c’è lui alla regia, accadono sempre cose strane e meravigliose. È basato sul fumetto francese Valérian et Laureline, pubblicato dal 1967 al 2010 e, ovviamente, è pura fanstascienza.

Star Wars: Episode VIII (da dicembre)

Penultimo episodio di Guerre Stellari: si sa poco o niente, il segreto continua a persistere e la principessa Leila non c’è più. Solo Carrie Fisher, da lassù, sa com’è andata davvero. Occorre aspettare dicembre. Mancano solo 11 mesi, dai.