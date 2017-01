La La Land, 5 motivi per andarlo a vedere

A un mese dagli Oscar e un giorno dall’arrivo di La La Land nei cinema italiani, il musical di Damien Chazelle ha già vinto 7 Golden Globes e collezionato 14 nomination: possibile? Noi l’abbiamo visto in anteprima e, nel caso in cui non foste troppo convinte, noi vi diamo cinque buoni motivi per correre a vederlo.

1 Perché dopo tre film insieme (gli altri due sono Crazy, Stupid, Love, 2011, e Gangster Squad, 2013) Emma Stone e Ryan Gosling sono la coppia meglio riuscita del cinema contemporaneo e vederli ballare, ora, è un momento altissimo di puro entertainment. Comunque, lui è meglio di Ewan McGregor in Moulin Rouge. E il Gene Kelly di Cantando sotto la pioggia, se fosse ancora vivo, lo riempirebbe di complimenti. Anche se qui è un pianista jazz un po’ sfigato. Emma? Non è solo brava, bravissima nel ruolo di un’aspirante attrice: è monumentale e ha una voce così intensa e dolce e sorprendente che dimentichi perfino che quando recita le parti più drammatiche e sdilinquevoli di La La Land gli occhi le diventano così grandi e acquosi che sembra una Bratz.

2 Perché appena inizi a dondolare la testa e a battere i piedini sul pavimento del cinema seguendo il ritmo ballerino di La La Land ti viene subito voglia di iscriverti a un corso di tip tap. Come minimo. E, a quel punto, senti l’urgenza di comprarti un paio di sandali indaco e uno, nessuno, centomila vestiti svolazzanti anni Cinquanta: giallo canarino, blu elettrico, verde smeraldo, a pois. Anche se non sei nata con i capelli rossi come Emma Stone.

3 Perché ti conforta sapere che, da qualche parte nel mondo (ok, a Hollywood e allora?), esiste ancora qualcuno che crede nel potere sconsiderato dei sogni e dedica la più toccante delle canzoni della colonna sonora (Audition, the fools who dream) a “pazzi, ribelli, pittori e poeti”. «Perché un pizzico di follia è la chiave per farci vedere tutto a colori». E non c’è niente di super originale in tutto questo ma fa enormemente bene al cuore sentirlo cantare da Emma/occhigiganteschi/Stone.

4 Perché capisci che, alla fine, è un grande inarrivabile musical americano. E, anche se non sopporti il genere (vedi chi scrive), arriva un momento preciso in cui ti arrendi e constati che La La Land ha l’incomprensibile/ingestibile/magica qualità di lasciarti scendere sulla guancia almeno una lacrimuccia. Questo anche se pure tu come Mia, la protagonista, odi il jazz. Ah, il romanticismo.

5 Perché, ciò nonostante, dopo 127 minuti di incanto & imbambolimento, scendi dai tacchi cipria di Mia, riattivi il pilota automatico del cinismo e ti rendi conto che la La La Land è solo un film. Del resto, nella realtà, nessuna di noi chiamata a scegliere tra il successo e un fidanzato come quel gran figo di Ryan Gosling cederebbe mai alle sirene di Hollywood. O no?